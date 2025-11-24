DAX23.281 +0,8%Est505.536 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,75 +0,3%Nas22.273 +0,9%Bitcoin74.928 -0,7%Euro1,1540 +0,2%Öl62,55 +0,1%Gold4.079 +0,3%
Novo Nordisk scheitert in Alzheimer-Studien - Aktie fällt

24.11.25 12:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Novo Nordisk
36,93 EUR -4,67 EUR -11,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Adria Calatayud

DOW JONES--Novo Nordisk hat mit seinem Abnehm-Wirkstoff Semaglutide einen Fehlschlag in zwei Alzheimer-Studien erlitten. Wie der Konzern mitteilte, hat die orale Verabreichung des Wirkstoffs - der zentrale Inhaltsstoff in den Blockbuster-Medikamenten Ozempic und Wegovy - das Fortschreiten der Alzheimer-Krankheit nicht verlangsamt. Die Aktie bricht am Montagmittag um über 8 Prozent ein.

Die Studien hätten keine Überlegenheit von Semaglutide im Vergleich zu einem Placebo bei der Verlangsamung des Fortschreitens der Alzheimer-Krankheit bestätigt, so der Konzern. Daher werde Novo Nordisk die Verlängerung der Studien nicht fortsetzen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 24, 2025 06:50 ET (11:50 GMT)

