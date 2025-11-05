RESEARCH/Konsens für Umsatz von Novo Nordisk dürfte sinken
Die Eingrenzung des Ausblicks von Novo Nordisk auf das untere Ende der Spanne deute darauf hin, dass der Analystenkonsens für den Umsatz um bis zu 3 Prozentpunkte gesenkt wird, schreiben die Analysten von Jefferies. Die Konsens-Abstufungen für den Betriebsgewinn dürften jedoch geringer ausfallen, da die Schätzungen die kürzlich angekündigte Umstrukturierung des dänischen Pharmaunternehmens und die damit verbundenen Kosten wahrscheinlich nicht berücksichtigt hätten, fügen sie hinzu. Der Umsatz im dritten Quartal habe die Erwartungen um 2 Prozent verfehlt, wobei Wegovy um 3 Prozent und Rybelsus um 7 Prozent zurückblieben, während der Umsatz mit Ozempic aufgrund von Sondereffekten um 2 Prozent höher ausgefallen sei. Eine deutlich schwächere Bruttomarge bei gleichzeitig niedrigeren Betriebsausgaben lasse das EBIT 8 Prozent unter dem Konsens liegen, was jedoch wahrscheinlich durch Schätzungen von vor der Ankündigung der Umstrukturierung verzerrt sei, meint Jefferies. Die Aktien steigen um 2,3 Prozent.
