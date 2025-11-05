DAX23.797 -0,6%Est505.626 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,83 +0,3%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.745 +0,3%Euro1,1479 -0,1%Öl64,72 +0,6%Gold3.959 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Palantir A2QA4J Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX klar unter 24.000er-Marke -- Nikkei schließt tiefrot -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- Fresenius hebt Prognose an -- BMW steigert Betriebsgewinn -- AMD, Rivian, DroneShield im Fokus
Top News
Tron: So lukrativ wäre ein Investment von vor 1 Jahr gewesen Tron: So lukrativ wäre ein Investment von vor 1 Jahr gewesen
So viel hätten Anleger an einem Binance Coin-Investment von vor 1 Jahr verdient So viel hätten Anleger an einem Binance Coin-Investment von vor 1 Jahr verdient
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Webkonferenz: Investmentausblick von Dr. Jan Ehrhardt & Stefan Breintner - Jetzt anmelden

RESEARCH/Konsens für Umsatz von Novo Nordisk dürfte sinken

05.11.25 10:53 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Novo Nordisk
42,60 EUR 0,63 EUR 1,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Eingrenzung des Ausblicks von Novo Nordisk auf das untere Ende der Spanne deute darauf hin, dass der Analystenkonsens für den Umsatz um bis zu 3 Prozentpunkte gesenkt wird, schreiben die Analysten von Jefferies. Die Konsens-Abstufungen für den Betriebsgewinn dürften jedoch geringer ausfallen, da die Schätzungen die kürzlich angekündigte Umstrukturierung des dänischen Pharmaunternehmens und die damit verbundenen Kosten wahrscheinlich nicht berücksichtigt hätten, fügen sie hinzu. Der Umsatz im dritten Quartal habe die Erwartungen um 2 Prozent verfehlt, wobei Wegovy um 3 Prozent und Rybelsus um 7 Prozent zurückblieben, während der Umsatz mit Ozempic aufgrund von Sondereffekten um 2 Prozent höher ausgefallen sei. Eine deutlich schwächere Bruttomarge bei gleichzeitig niedrigeren Betriebsausgaben lasse das EBIT 8 Prozent unter dem Konsens liegen, was jedoch wahrscheinlich durch Schätzungen von vor der Ankündigung der Umstrukturierung verzerrt sei, meint Jefferies. Die Aktien steigen um 2,3 Prozent.

Wer­bung

Kontakt zum Autor: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/hab

(END) Dow Jones Newswires

November 05, 2025 04:54 ET (09:54 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Novo Nordisk

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novo Nordisk

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Novo Nordisk

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Novo Nordisk

DatumRatingAnalyst
10:41Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
10:11Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:01Novo Nordisk OutperformBernstein Research
31.10.2025Novo Nordisk BuyDeutsche Bank AG
31.10.2025Novo Nordisk OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10:11Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:01Novo Nordisk OutperformBernstein Research
31.10.2025Novo Nordisk BuyDeutsche Bank AG
31.10.2025Novo Nordisk OutperformBernstein Research
22.10.2025Novo Nordisk BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
22.10.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
13.10.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
06.10.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
03.10.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
23.09.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
10:41Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
27.10.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
06.08.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
23.06.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
07.05.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novo Nordisk nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen