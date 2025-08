Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Nachmittag freundlich

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Zuletzt ging es für das Siemens Energy-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 99,02 EUR.

Das Papier von Siemens Energy legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 99,02 EUR. Der Kurs der Siemens Energy-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 100,20 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 98,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 646.844 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 104,85 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.07.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Energy-Aktie somit 5,56 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 22,06 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 77,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,095 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Energy-Aktie bei 66,88 EUR.

Siemens Energy gewährte am 08.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy 0,09 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,96 Mrd. EUR – ein Plus von 20,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Energy 8,28 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Siemens Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 präsentieren. Siemens Energy dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 10.08.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,49 EUR je Siemens Energy-Aktie belaufen.

