Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Nachmittag im Aufwind

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Siemens Energy-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 107,45 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 107,45 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siemens Energy-Aktie sogar auf 108,70 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 107,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 579.372 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (113,95 EUR) erklomm das Papier am 03.11.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Energy-Aktie somit 5,70 Prozent niedriger. Bei 38,71 EUR fiel das Papier am 12.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 63,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Siemens Energy-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,510 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 95,28 EUR je Siemens Energy-Aktie aus.

Siemens Energy ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Siemens Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,71 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,16 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,75 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 8,80 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Siemens Energy-Bilanz für Q4 2025 wird am 14.11.2025 erwartet. Schätzungsweise am 12.11.2026 dürfte Siemens Energy die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Energy ein EPS in Höhe von 1,62 EUR in den Büchern stehen haben wird.

