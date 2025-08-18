Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Siemens Energy im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Siemens Energy. Das Papier von Siemens Energy befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,0 Prozent auf 94,88 EUR ab.

Die Siemens Energy-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 2,0 Prozent auf 94,88 EUR nach. Die Siemens Energy-Aktie gab in der Spitze bis auf 94,62 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 96,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 310.511 Siemens Energy-Aktien.

Am 31.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 104,85 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,51 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 07.09.2024 auf bis zu 23,70 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 75,02 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Siemens Energy-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,375 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 72,81 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Energy am 06.08.2025. Das EPS lag bei 0,71 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens Energy einen Gewinn von -0,16 EUR je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,78 Prozent auf 9,75 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 18.11.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Siemens Energy rechnen Experten am 18.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy im Jahr 2025 1,51 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

