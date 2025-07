Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy präsentiert sich am Mittwochmittag fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 98,38 EUR zu.

Die Siemens Energy-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 98,38 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens Energy-Aktie bei 98,72 EUR. Bei 98,38 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Siemens Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 240.915 Stück gehandelt.

Am 01.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 99,10 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Energy-Aktie somit 0,73 Prozent niedriger. Bei 22,06 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 77,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Siemens Energy-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,095 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 65,29 EUR je Siemens Energy-Aktie an.

Siemens Energy veröffentlichte am 08.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 EUR gegenüber 0,09 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 9,96 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,28 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Siemens Energy-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.08.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 10.08.2026 erwartet.

In der Siemens Energy-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,49 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

