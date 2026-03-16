Deutsche Bank AG

1&1 Buy

10:11 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für 1&1 von 29 auf 27 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Jüngste Äußerungen der deutschen Regulierungsbehörde zur Frequenzvermietung signalisierten, dass sich der Weg des Mobilfunkanbieters zu den Frequenzen als schwierig erweisen könnte, schrieb Keval Khiroya in dem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Sollte dies den Netzausbau erschweren, könnte 1&1 nach anderen Optionen suchen./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 07:54 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 1&1 AG