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Marktkap. 4,11 Mrd. EUR

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Deutsche Bank AG

1&1 Buy

10:11 Uhr
1&1 Buy
Aktie in diesem Artikel
1&1 AG
23,40 EUR 0,15 EUR 0,65%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für 1&1 von 29 auf 27 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Jüngste Äußerungen der deutschen Regulierungsbehörde zur Frequenzvermietung signalisierten, dass sich der Weg des Mobilfunkanbieters zu den Frequenzen als schwierig erweisen könnte, schrieb Keval Khiroya in dem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Sollte dies den Netzausbau erschweren, könnte 1&1 nach anderen Optionen suchen./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 07:54 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 1&1 AG

Zusammenfassung: 1&1 Buy

Unternehmen:
1&1 AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
27,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
23,10 €		 Abst. Kursziel*:
16,88%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
23,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,38%
Analyst Name:
Keval Khiroya 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
23,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu 1&1 AG

10:11 1&1 Buy Deutsche Bank AG
13.03.26 1&1 Equal Weight Barclays Capital
27.02.26 1&1 Equal Weight Barclays Capital
10.02.26 1&1 Neutral UBS AG
16.01.26 1&1 Equal Weight Barclays Capital
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