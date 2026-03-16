1&1 Aktie
Marktkap. 4,11 Mrd. EURKGV 10,44 Div. Rendite 0,40%
WKN 554550
ISIN DE0005545503
Symbol OAODF
1&1 Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für 1&1 von 29 auf 27 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Jüngste Äußerungen der deutschen Regulierungsbehörde zur Frequenzvermietung signalisierten, dass sich der Weg des Mobilfunkanbieters zu den Frequenzen als schwierig erweisen könnte, schrieb Keval Khiroya in dem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Sollte dies den Netzausbau erschweren, könnte 1&1 nach anderen Optionen suchen./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 07:54 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 1&1 AG
Zusammenfassung: 1&1 Buy
|Unternehmen:
1&1 AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
27,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
23,10 €
|Abst. Kursziel*:
16,88%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
23,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,38%
|
Analyst Name:
Keval Khiroya
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
23,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu 1&1 AG
|10:11
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|13.03.26
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
|27.02.26
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
|10.02.26
|1&1 Neutral
|UBS AG
|16.01.26
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
|10:11
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|13.03.26
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
|27.02.26
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
|10.02.26
|1&1 Neutral
|UBS AG
|16.01.26
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|Bernstein Research
|23.01.25
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|Bernstein Research
|13.03.26
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
|27.02.26
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
|10.02.26
|1&1 Neutral
|UBS AG
|16.01.26
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
|18.12.25
|1&1 Halten
|DZ BANK