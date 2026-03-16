1&1 Aktie
Marktkap. 4,11 Mrd. EURKGV 10,44 Div. Rendite 0,40%
WKN 554550
ISIN DE0005545503
Symbol OAODF
1&1 Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für 1&1 auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Angesichts des Kriegs im Nahen Osten bleibe der Telekomsektor als defensives Investment attraktiv, schrieb Mathieu Robilliard am Montagabend. Die Unternehmen des Sektors seien gut gegen steigende Energiepreise abgesichert, ihre operativen Ergebnisse dürften kaum darunter leiden. Seine Favoriten seien Deutsche Telekom, Telecom Italia und die britische Zegona./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 23:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 1&1 AG
Zusammenfassung: 1&1 Equal Weight
|Unternehmen:
1&1 AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
19,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
23,15 €
|Abst. Kursziel*:
-17,93%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
23,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-18,80%
|
Analyst Name:
Mathieu Robilliard
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
23,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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