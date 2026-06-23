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Barclays Capital

1&1 Overweight

09:06 Uhr
1&1 Overweight
Aktie in diesem Artikel
1&1 AG
21,00 EUR 0,70 EUR 3,45%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für 1&1 von 20,50 auf 24,50 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Analyst Ganesha Nagesha sieht nicht nur eine Besserung der Fundamentaldaten bei der United-Internet-Tochter, sondern auch unterschätzte Konsolidierungsfantasie, wie es in der Empfehlung vom Mittwoch heißt. Im Optimalfall seien bei 1&1-Aktien, von denen nur wenige im Streubesitz sind, sogar 37 Euro drin./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 05:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 05:32 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 1&1 AG

Zusammenfassung: 1&1 Overweight

Unternehmen:
1&1 AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
24,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
21,10 €		 Abst. Kursziel*:
16,11%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
21,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,67%
Analyst Name:
Ganesha Nagesha 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
26,66 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu 1&1 AG

09:06 1&1 Overweight Barclays Capital
22.06.26 1&1 Halten DZ BANK
21.05.26 1&1 Equal Weight Barclays Capital
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