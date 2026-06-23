1&1 Aktie
Marktkap. 3,65 Mrd. EURKGV 26,36 Div. Rendite 0,20%
WKN 554550
ISIN DE0005545503
Symbol OAODF
1&1 Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für 1&1 von 20,50 auf 24,50 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Analyst Ganesha Nagesha sieht nicht nur eine Besserung der Fundamentaldaten bei der United-Internet-Tochter, sondern auch unterschätzte Konsolidierungsfantasie, wie es in der Empfehlung vom Mittwoch heißt. Im Optimalfall seien bei 1&1-Aktien, von denen nur wenige im Streubesitz sind, sogar 37 Euro drin./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 05:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 05:32 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 1&1 AG
Zusammenfassung: 1&1 Overweight
|Unternehmen:
1&1 AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
24,50 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
21,10 €
|Abst. Kursziel*:
16,11%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
21,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,67%
|
Analyst Name:
Ganesha Nagesha
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
26,66 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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