AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie
Marktkap. 119,97 Mrd. EURKGV 17,98 Div. Rendite 1,47%
WKN A2ASUV
ISIN BE0974293251
Symbol BUDFF
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für AB Inbev von 82 auf 83 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach einem Gespräch mit dem Brauereikonzern vor einiger etwaigen Stille-Periode wegen bald wieder anstehender Quartalszahlen aktualisierte Trevor Stirling am Dienstag sein Bewertungsmodell. Er berücksichtigte dabei auch Wechselkurseffekte. Seine Ergebnisschätzung je Aktie (EPS) in Euro stieg für die Geschäftsjahre 2026 und 2027. Seine Schätzung für das in US-Dollar ausgewiesene EPS 2026 und 2027 fiel, und damit auch sein US-Dollar-Kursziel. Es lautet nun 96 statt 97 Dollar./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 15:43 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 04:55 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
83,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
61,52 €
|Abst. Kursziel*:
34,92%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
63,52 €
|Abst. Kursziel aktuell:
30,67%
|
Analyst Name:
Trevor Stirling
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
79,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|08:31
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Bernstein Research
|07.04.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|UBS AG
|07.04.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.03.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:31
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Bernstein Research
|07.04.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|UBS AG
|07.04.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.03.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:31
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Bernstein Research
|07.04.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|UBS AG
|02.04.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.03.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.03.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|31.10.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|09.10.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|21.09.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|07.08.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|07.04.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|09.01.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|27.02.25
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG