AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie

63,52 EUR +1,94 EUR +3,15 %
STU
58,35 CHF +1,34 CHF +2,35 %
BRX
Marktkap. 119,97 Mrd. EUR

KGV 17,98 Div. Rendite 1,47%
WKN A2ASUV

ISIN BE0974293251

Symbol BUDFF

Bernstein Research

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform

08:31 Uhr
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
63,52 EUR 1,94 EUR 3,15%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für AB Inbev von 82 auf 83 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach einem Gespräch mit dem Brauereikonzern vor einiger etwaigen Stille-Periode wegen bald wieder anstehender Quartalszahlen aktualisierte Trevor Stirling am Dienstag sein Bewertungsmodell. Er berücksichtigte dabei auch Wechselkurseffekte. Seine Ergebnisschätzung je Aktie (EPS) in Euro stieg für die Geschäftsjahre 2026 und 2027. Seine Schätzung für das in US-Dollar ausgewiesene EPS 2026 und 2027 fiel, und damit auch sein US-Dollar-Kursziel. Es lautet nun 96 statt 97 Dollar./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 15:43 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 04:55 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform

Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
83,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
61,52 €		 Abst. Kursziel*:
34,92%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
63,52 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,67%
Analyst Name:
Trevor Stirling 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
79,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

08:31 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform Bernstein Research
07.04.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy UBS AG
07.04.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold Deutsche Bank AG
02.04.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.03.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

