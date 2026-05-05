AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie
Marktkap. 134,68 Mrd. EURKGV 17,98 Div. Rendite 1,47%
WKN A2ASUV
ISIN BE0974293251
Symbol BUDFF
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für AB Inbev von 73 auf rund 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Ihr Dollar-Kursziel für die US-Anrechtsscheine des Brauereikonzerns hob Analystin Celine Pannuti am Mittwochabend auf 93,83 Dollar an und zog in Euro auf 79,88 Euro nach. Sie lobte nach dem Quartalsbericht den starken Jahresstart und hob ihre Ergebnisprognose für 2026 um fast 5 Prozent an./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 23:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 05:00 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
79,88 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
68,92 €
|Abst. Kursziel*:
15,90%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
68,84 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,04%
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
81,99 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|08:01
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.05.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|UBS AG
|06.05.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
