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Ahold Delhaize (Ahold) Aktie

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WKN A2ANT0

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ISIN NL0011794037

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Symbol AHODF

Goldman Sachs Group Inc.

Ahold Delhaize (Ahold) Neutral

08:16 Uhr
Ahold Delhaize (Ahold) Neutral
Aktie in diesem Artikel
Ahold Delhaize (Ahold)
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 45 auf 40 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Richard Edwards kappte am Montagabend seine Wachstumsschätzungen für den Einzelhandelskonzern. Er berücksichtigte dabei insbesondere geringere Erwartungen bezüglich des staatlichen Lebensmittelhilfeprogramms (SNAP) in den USA./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 18:08 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Neutral

Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
35,63 €		 Abst. Kursziel*:
12,26%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
35,14 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,83%
Analyst Name:
Richard Edwards 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,39 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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