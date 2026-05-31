Ahold Delhaize (Ahold) Aktie
Marktkap. 31,62 Mrd. EURKGV 13,76 Div. Rendite 3,59%
WKN A2ANT0
ISIN NL0011794037
Symbol AHODF
Ahold Delhaize (Ahold) Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 45 auf 40 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Richard Edwards kappte am Montagabend seine Wachstumsschätzungen für den Einzelhandelskonzern. Er berücksichtigte dabei insbesondere geringere Erwartungen bezüglich des staatlichen Lebensmittelhilfeprogramms (SNAP) in den USA./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 18:08 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Neutral
|Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
40,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
35,63 €
|Abst. Kursziel*:
12,26%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
35,14 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,83%
|
Analyst Name:
Richard Edwards
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
38,39 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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