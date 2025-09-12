AIR France-KLM Aktie
Marktkap. 3,41 Mrd. EURKGV 8,74 Div. Rendite 0,00%
WKN A3EJGH
ISIN FR001400J770
Symbol AFRAF
AIR France-KLM Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Air France-KLM auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Die Kapitalrendite (ROIC) sei zwar die beste Kennziffer zur Beurteilung der Finanzqualität von Fluggesellschaften, doch es müssten dabei unterschiedliche Aspekte berücksichtigt werden, schrieb Alex Irving in seiner am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Sein bevorzugter Titel in Europa ist IAG. Die Airline überzeuge mit vorteilhaften strukturellen Trends, dem Potenzial für hohe Barmittelausschüttungen und der Führungsstellung im Bereich Einnahmen und Kosten pro Sitzplatz-Kilometer. Die branchenführende Kapitalrendite des Billigfliegers Ryanair gehe derweil auf dessen günstigere Flugzeuge zurück./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 15:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: AIR France-KLM Market-Perform
|Unternehmen:
AIR France-KLM
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
12,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
13,01 €
|Abst. Kursziel*:
-7,76%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
12,77 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-6,03%
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
