AIR France-KLM Aktie
Marktkap. 3,1 Mrd. EURKGV 8,74 Div. Rendite 0,00%
WKN A3EJGH
ISIN FR001400J770
Symbol AFRAF
AIR France-KLM Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Air France-KLM mit einem Kursziel von 12 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die anlaufende Quartalsberichtssaison dürfte für alle Fluggesellschaften außer Ryanair rückläufige Ticketpreise belegen, schrieb Alex Irving in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Bei der Lufthansa sieht er die größten Risiken für die Durchschnittserlöse. Der Blick auf einige US-Airlines lasse aber hoffen, dass sich die Trends im Schlussquartal wieder verbesserten. IAG bleibt Irvings Favorit. Das Passagierwachstum an Europas Flughäfen werde nach der starken Sommernachfrage wohl nachlassen. Aeroports de Paris und Aena litten unter der heimischen Schwäche. Der Experte bevorzugt Fraport, auch gegenüber Flughafen Zurich./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 21:13 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 05:00 / UTC
Zusammenfassung: AIR France-KLM Market-Perform
|Unternehmen:
AIR France-KLM
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
12,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
11,73 €
|Abst. Kursziel*:
2,30%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
11,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,45%
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,55 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
