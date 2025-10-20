DAX 24.280 +0,1%ESt50 5.680 +0,0%MSCI World 4.344 +0,0%Top 10 Crypto 14,83 -5,1%Nas 22.991 +1,4%Bitcoin 92.872 -2,2%Euro 1,1629 -0,2%Öl 60,75 -0,3%Gold 4.301 -1,3%
AIR France-KLM Aktie

11,60 EUR -0,13 EUR -1,07 %
STU
11,73 EUR -0,13 EUR -1,10 %
GVIE
Marktkap. 3,1 Mrd. EUR

KGV 8,74 Div. Rendite 0,00%
WKN A3EJGH

ISIN FR001400J770

Symbol AFRAF

Bernstein Research

AIR France-KLM Market-Perform

08:46 Uhr
AIR France-KLM Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
AIR France-KLM
11,60 EUR -0,13 EUR -1,07%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Air France-KLM mit einem Kursziel von 12 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die anlaufende Quartalsberichtssaison dürfte für alle Fluggesellschaften außer Ryanair rückläufige Ticketpreise belegen, schrieb Alex Irving in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Bei der Lufthansa sieht er die größten Risiken für die Durchschnittserlöse. Der Blick auf einige US-Airlines lasse aber hoffen, dass sich die Trends im Schlussquartal wieder verbesserten. IAG bleibt Irvings Favorit. Das Passagierwachstum an Europas Flughäfen werde nach der starken Sommernachfrage wohl nachlassen. Aeroports de Paris und Aena litten unter der heimischen Schwäche. Der Experte bevorzugt Fraport, auch gegenüber Flughafen Zurich./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 21:13 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AIR France-KLM Market-Perform

Unternehmen:
AIR France-KLM		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
12,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
11,73 €		 Abst. Kursziel*:
2,30%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
11,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,45%
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,55 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AIR France-KLM

08:46 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
09.10.25 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
02.10.25 AIR France-KLM Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.09.25 AIR France-KLM Hold Deutsche Bank AG
16.09.25 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu AIR France-KLM

finanzen.net So schätzen die Analysten die Zukunft der AIR France-KLM-Aktie ein
Dow Jones Aktien von TUI, Lufthansa, Ryanair und Co. fallen nach Cyberangriffen auf Flughäfen
finanzen.net Analysten sehen bei AIR France-KLM-Aktie Potenzial
dpa-afx Fraport-Aktie schwächer: Flughafen Frankfurt will bald große Flüssigkeiten im Handgepäck erlauben
TraderFox 5 Aktien mit dem aktuell größten Momentum in Europa
dpa-afx Aktie von Lufthansa & Co gefragt - Barclays treibt die Kurse
finanzen.net AIR France-KLM-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juli
dpa-afx Air France-KLM-Aktie zieht an: Premium-Tickets bescheren Air France-KLM mehr Gewinn
RTE.ie Air France-KLM to take majority stake in SAS
Financial Times Air France-KLM to take majority stake in Scandinavian Airlines
Zacks Despite Fast-paced Momentum, Air France-KLM (AFLYY) Is Still a Bargain Stock
Zacks Air France-KLM (AFLYY) Is Attractively Priced Despite Fast-paced Momentum
Zacks Air France-KLM (AFLYY) Shows Fast-paced Momentum But Is Still a Bargain Stock
Zacks Are Transportation Stocks Lagging Air France-KLM (AFLYY) This Year?
Zacks Should Value Investors Buy Air France-KLM (AFLYY) Stock?
RTE.ie Air France-KLM annual results top expectations
