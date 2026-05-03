AIR France-KLM Aktie
Marktkap. 2,38 Mrd. EURKGV 1,98 Div. Rendite 0,00%
WKN A3EJGH
ISIN FR001400J770
Symbol AFRAF
AIR France-KLM Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air France-KLM auf "Overweight" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Trotz übertroffener Erwartungen im erstenb Quartal kappte Analyst Harry J Gowers in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für das Gesamtjahr der französisch-niederländischen Fluggesellschaft. Die aktuell starken Nachfragetrends dürften ihm zufolge nicht reichen, um die gestiegenen Treibstoffkosten voll auszugleichen./ck/rob/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 23:52 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AIR France-KLM Overweight
|Unternehmen:
AIR France-KLM
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
15,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
8,99 €
|Abst. Kursziel*:
66,93%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
9,11 €
|Abst. Kursziel aktuell:
64,65%
|
Analyst Name:
Harry J Gowers
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
10,58 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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