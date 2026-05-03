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WKN A3EJGH

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ISIN FR001400J770

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Symbol AFRAF

JP Morgan Chase & Co.

AIR France-KLM Overweight

08:56 Uhr
AIR France-KLM Overweight
Aktie in diesem Artikel
AIR France-KLM
9,11 EUR 0,20 EUR 2,27%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air France-KLM auf "Overweight" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Trotz übertroffener Erwartungen im erstenb Quartal kappte Analyst Harry J Gowers in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für das Gesamtjahr der französisch-niederländischen Fluggesellschaft. Die aktuell starken Nachfragetrends dürften ihm zufolge nicht reichen, um die gestiegenen Treibstoffkosten voll auszugleichen./ck/rob/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 23:52 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AIR France-KLM Overweight

Unternehmen:
AIR France-KLM		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
15,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
8,99 €		 Abst. Kursziel*:
66,93%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
9,11 €		 Abst. Kursziel aktuell:
64,65%
Analyst Name:
Harry J Gowers 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,58 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AIR France-KLM

08:56 AIR France-KLM Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.05.26 AIR France-KLM Equal Weight Barclays Capital
01.05.26 AIR France-KLM Sector Perform RBC Capital Markets
30.04.26 AIR France-KLM Neutral UBS AG
30.04.26 AIR France-KLM Sector Perform RBC Capital Markets
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