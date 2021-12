LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Air Liquide von 163 auf 166 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Alex Stewart überarbeitete in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie seine Schätzungen für eine Reihe europäischer Chemieunternehmen. Einen Einfluss auf die Anlageempfehlungen habe das aber nicht. Bei Air Liquide hob er die Schätzung für die um Währungseinflüsse bereinigte operative Ergebnismarge (Ebit) im laufenden Jahr leicht an - nun liege sie auf Höhe des Unternehmensausblicks./gl/ck