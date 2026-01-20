JP Morgan Chase & Co.

AIXTRON SE Overweight

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Aixtron deutlich erhöht von 13,50 auf 25,20 Euro und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Analyst Craig McDowell sieht den Chipausrüster vor einem breiten Aufschwung in allen Produktkategorien. Die Auftragslage dürfte 2026 anziehen, was die Umsatzschätzungen ab 2027 antreibe. Mit seinem Kursziel misst McDowell Aixtron einen deutlich höheren Bewertungsmultiplikator zu, angesichts eines stabileren Wachstums und besserer Erträge./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 19:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 00:15 / GMT

