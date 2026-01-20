DAX 24.639 -0,3%ESt50 5.899 +0,1%MSCI World 4.470 +0,7%Top 10 Crypto 11,71 -2,2%Nas 23.243 +1,3%Bitcoin 77.128 +2,4%Euro 1,1712 -0,1%Öl 64,94 +1,5%Gold 4.850 +1,8%
JP Morgan Chase & Co.

AIXTRON SE Overweight

08:01 Uhr
AIXTRON SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Aixtron deutlich erhöht von 13,50 auf 25,20 Euro und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Analyst Craig McDowell sieht den Chipausrüster vor einem breiten Aufschwung in allen Produktkategorien. Die Auftragslage dürfte 2026 anziehen, was die Umsatzschätzungen ab 2027 antreibe. Mit seinem Kursziel misst McDowell Aixtron einen deutlich höheren Bewertungsmultiplikator zu, angesichts eines stabileren Wachstums und besserer Erträge./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 19:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIXTRON Overweight

Unternehmen:
AIXTRON SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
25,20 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
19,12 €		 Abst. Kursziel*:
31,80%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
21,02 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,89%
Analyst Name:
Craig A. McDowell 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,77 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AIXTRON SE

08:01 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.01.26 AIXTRON Hold Deutsche Bank AG
13.01.26 AIXTRON Hold Jefferies & Company Inc.
08.01.26 AIXTRON Overweight Barclays Capital
02.12.25 AIXTRON Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

