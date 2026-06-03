DAX 24.850 +0,9%ESt50 6.282 +0,8%MSCI World 4.794 +0,1%Top 10 Crypto 7,7265 +0,1%Nas 25.820 +2,1%Bitcoin 51.989 -1,3%Euro 1,1392 -0,3%Öl 72,88 +0,5%Gold 4.017 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 Volkswagen (VW) vz. 766403 NVIDIA 918422 SAP 716460 Infineon 623100 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Straße von Hormus im Blick: DAX fester -- Asiens Börsen letztlich uneins -- TUI, DroneShield, RENK, HENSOLDT, Rheinmetall, Siemens Energy, Lufthansa, Telekom im Fokus
Top News
Online Broker Vergleich - die besten Aktiendepots und Trading-Plattformen im Test Online Broker Vergleich - die besten Aktiendepots und Trading-Plattformen im Test
Adidas raus, Puma weiter - was macht die Aktie? Adidas raus, Puma weiter - was macht die Aktie?
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Akzo Nobel Aktie

Kaufen
Verkaufen
Akzo Nobel Aktien-Sparplan
58,92 EUR -0,26 EUR -0,44 %
STU
58,86 EUR -0,04 EUR -0,07 %
GVIE
finanzen.net zero
Akzo Nobel jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 10,32 Mrd. EUR

KGV 15,94 Div. Rendite 3,34%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2PB32

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0013267909

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AKZOF

Jefferies & Company Inc.

Akzo Nobel Hold

08:01 Uhr
Akzo Nobel Hold
Aktie in diesem Artikel
Akzo Nobel N.V.
58,92 EUR -0,26 EUR -0,44%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Akzo Nobel von 50 auf 55 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die schwache Nachfrage aus dem Bau- und Renovierungsmarkt belaste weiter die Volumina und bremse die operative Dynamik des Farben- und Lackkonzerns, schrieb Marcus Dunford-Castro am Montagabend in seinem Ausblick auf die Quartalszahlen. Zudem halte sich bei den Aktionären die Begeisterung über die geplante Fusion mit Axalta, über die am 5. August abgestimmt werde, in Grenzen. Der Experte senkte seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda)./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 13:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Akzo Nobel Hold

Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
58,90 €		 Abst. Kursziel*:
-6,62%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
58,92 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,65%
Analyst Name:
Marcus Dunford-Castro 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
59,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Akzo Nobel N.V.

09:46 Akzo Nobel Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:01 Akzo Nobel Hold Jefferies & Company Inc.
29.06.26 Akzo Nobel Hold Deutsche Bank AG
08.06.26 Akzo Nobel Neutral Goldman Sachs Group Inc.
28.05.26 Akzo Nobel Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Akzo Nobel N.V.

dpa-afx Übernahmetraum geplatzt: Akzo Nobel-Aktie bricht nach Absage von Nippon Paint und Sherwin-Williams ein
finanzen.net Analysten sehen bei Akzo Nobel-Aktie Potenzial
dpa-afx Akzo Nobel-Aktie reagiert euphorisch: Übernahmeangebot von Nippon Paint und Sherwin-Williams abgelehnt
finanzen.net Experten sehen bei Akzo Nobel-Aktie Potenzial
finanzen.net Akzo Nobel: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net Ausblick: Akzo Nobel zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net So schätzen die Analysten die Zukunft der Akzo Nobel-Aktie ein
dpa-afx Analystin empfiehlt BASF SE - andere Chemiewerte vorsichtig betrachtet - Aktie gewinnt
Benzinga Dulux Paint Parent Akzo Nobel And Axalta Merge To Form $25 Billion Coatings Giant
RSS Feed
Akzo Nobel N.V. zu myNews hinzufügen