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Symbol ALIZF

Jefferies & Company Inc.

Allianz Hold

13:31 Uhr
Allianz Hold
Aktie in diesem Artikel
Allianz
439,40 EUR -0,90 EUR -0,20%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 325 Euro auf "Hold" belassen. Unterm Strich hätten die Münchner die Markterwartungen verfehlt, schrieb Philip Kett am Freitag nach den Quartalszahlen. Dies liege allerdings alleine an nicht-operativen Kosten. Insgesamt gebe es in dem Bericht eine Menge zu loben./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 01:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 01:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Allianz Hold

Unternehmen:
Allianz		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
325,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
440,10 €		 Abst. Kursziel*:
-26,15%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
439,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-26,04%
Analyst Name:
Philip Kett 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
438,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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