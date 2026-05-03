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Jefferies & Company Inc.

Alphabet A (ex Google) Buy

14:11 Uhr
Alphabet A (ex Google) Buy
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Alphabet A (ex Google)
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Alphabet A-Aktien von 400 auf 445 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Eine hohe Nachfrage, begrenzte Kapazitäten und höhere Komponentenpreise dürften die Investitionen in KI-Infrastruktur weiter hochhalten, schrieb Analyst Brent Thill in einem am Montag vorliegenden "Mega-Cloud-Update". Seine Prognose für Hyperscaler, also von Betreibern riesiger Cloud-Rechenzentren, die auch Meta und Oracle mit einbezieht, liege für 2026 nun bei etwa 770 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 74 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspreche./ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2026 / 12:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2026 / 12:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Buy

Unternehmen:
Alphabet A (ex Google)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 445,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 385,69		 Abst. Kursziel*:
15,38%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 385,60		 Abst. Kursziel aktuell:
15,40%
Analyst Name:
Brent Thill 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 432,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

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