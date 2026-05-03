Alphabet A (ex Google) Aktie
Marktkap. 3,98 Bio. EURKGV 28,96 Div. Rendite 0,27%
WKN A14Y6F
ISIN US02079K3059
Symbol GOOGL
Alphabet A (ex Google) Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Alphabet A-Aktien von 400 auf 445 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Eine hohe Nachfrage, begrenzte Kapazitäten und höhere Komponentenpreise dürften die Investitionen in KI-Infrastruktur weiter hochhalten, schrieb Analyst Brent Thill in einem am Montag vorliegenden "Mega-Cloud-Update". Seine Prognose für Hyperscaler, also von Betreibern riesiger Cloud-Rechenzentren, die auch Meta und Oracle mit einbezieht, liege für 2026 nun bei etwa 770 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 74 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspreche./ck/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2026 / 12:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2026 / 12:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Buy
|Unternehmen:
Alphabet A (ex Google)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 445,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 385,69
|Abst. Kursziel*:
15,38%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 385,60
|Abst. Kursziel aktuell:
15,40%
|
Analyst Name:
Brent Thill
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 432,50
*zum Zeitpunkt der Analyse
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