Alzchem Group Aktie
Marktkap. 1,73 Mrd. EURKGV 24,69 Div. Rendite 1,35%
WKN A2YNT3
ISIN DE000A2YNT30
Symbol ALZCF
Alzchem Group Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Alzchem auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Die Entscheidung für den Aufbau einer Nitroguanidin-Produktion in den USA schließe an die jüngste Erweiterung der deutschen Produktionskapazitäten an und stärke die Position des Spezialchemie-Unternehmens in einem strategisch wichtigen Nischenmarkt, schrieb Constantin Hesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht Potenzial für ein Ergebniswachstum im mittleren bis oberen Zehn-Prozent-Bereich bis zum Jahr 2030./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 04:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 04:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Alzchem Group AG
Zusammenfassung: Alzchem Group Buy
|Unternehmen:
Alzchem Group AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
200,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
160,20 €
|Abst. Kursziel*:
24,84%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
159,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,39%
|
Analyst Name:
Constantin Hesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
215,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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