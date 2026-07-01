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WKN A2YNT3

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Symbol ALZCF

Jefferies & Company Inc.

Alzchem Group Buy

11:46 Uhr
Alzchem Group Buy
Aktie in diesem Artikel
Alzchem Group AG
159,50 EUR -3,30 EUR -2,03%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Alzchem auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Die Entscheidung für den Aufbau einer Nitroguanidin-Produktion in den USA schließe an die jüngste Erweiterung der deutschen Produktionskapazitäten an und stärke die Position des Spezialchemie-Unternehmens in einem strategisch wichtigen Nischenmarkt, schrieb Constantin Hesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht Potenzial für ein Ergebniswachstum im mittleren bis oberen Zehn-Prozent-Bereich bis zum Jahr 2030./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 04:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 04:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alzchem Group AG

Zusammenfassung: Alzchem Group Buy

Unternehmen:
Alzchem Group AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
200,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
160,20 €		 Abst. Kursziel*:
24,84%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
159,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,39%
Analyst Name:
Constantin Hesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
215,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Alzchem Group AG

11:46 Alzchem Group Buy Jefferies & Company Inc.
29.06.26 Alzchem Group Buy Warburg Research
11.06.26 Alzchem Group Buy Deutsche Bank AG
07.05.26 Alzchem Group Buy Warburg Research
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