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DZ BANK

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13:31 Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für das Papier von Argenx von 844 auf 906 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Umsatzsprung des Biotechunternehmens sei keine Überraschung, schrieb Elmar Kraus am Freitag in einer Nachbetrachtung der Quartalszahlen. Der Pipelineausbau schreite voran./rob/ajx/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 11:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 11:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com

Zusammenfassung: arGEN-X Kaufen

Unternehmen:
arGEN-X N.V.		 Analyst:
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Rating jetzt:
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Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
671,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Elmar Kraus 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
854,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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