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Symbol ARGNF

Barclays Capital

arGEN-X Overweight

10:51 Uhr
arGEN-X Overweight
Aktie in diesem Artikel
arGEN-X N.V.
608,00 EUR 7,40 EUR 1,23%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Argenx auf "Overweight" mit einem Kursziel von 900 Euro belassen. Dass der Antikörperspezialist am 7. Mai über ein im Vergleich zum Vorquartal schwaches Quartal berichten dürfte, sei im Konsens bereits eingepreist, schrieb James Gordon am Montag. Seine Prognosen lägen im niedrigen einstelligen Prozentbereich darüber. Eine Kursschwäche nach den Zahlen böte angesichts der ab dem zweiten Quartal erwarteten, deutlichen Umsatzbeschleunigung eine Kaufgelegenheit. Zudem stünden wichtige Nachrichten aus der Produkt-Pipeline an./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 06:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 06:57 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com

Zusammenfassung: arGEN-X Overweight

Unternehmen:
arGEN-X N.V.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
900,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
606,60 €		 Abst. Kursziel*:
48,37%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
608,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
48,03%
Analyst Name:
James Gordon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
834,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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