arGEN-X Aktie
Marktkap. 42,6 Mrd. EURKGV 38,38 Div. Rendite 0,00%
WKN A11602
ISIN NL0010832176
Symbol ARGNF
arGEN-X Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Argenx nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 900 Euro belassen. Angesichts der sehr starken Wachstumsaussichten und der umfangreichen kurzfristigen Medikamenten-Pipeline hält Analyst James Gordon in einer am Freitag vorliegenden Studie an seinem Optimismus für die Aktien des biopharmazeutischen Unternehmens fest./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 19:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: arGEN-X Overweight
|Unternehmen:
arGEN-X N.V.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
900,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
668,20 €
|Abst. Kursziel*:
34,69%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
670,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
34,33%
|
Analyst Name:
James Gordon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
853,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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