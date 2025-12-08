DAX 24.308 +0,5%ESt50 5.760 +0,7%MSCI World 4.415 +0,2%Top 10 Crypto 12,03 +3,0%Nas 23.195 -1,7%Bitcoin 76.514 +1,8%Euro 1,1744 +0,0%Öl 61,00 -0,4%Gold 4.338 +0,8%
Top News
Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS in Rot: Ukraine-Gespräche auf höchster Ebene gehen weiter Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS in Rot: Ukraine-Gespräche auf höchster Ebene gehen weiter
Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren! Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!
arGEN-X Aktie

arGEN-X Aktien-Sparplan
701,40 EUR -47,20 EUR -6,31 %
STU
705,80 EUR -46,40 EUR -6,17 %
GVIE
Marktkap. 46,37 Mrd. EUR

KGV 46,63 Div. Rendite 0,00%
WKN A11602

ISIN NL0010832176

Symbol ARGNF

JP Morgan Chase & Co.

arGEN-X Overweight

10:46 Uhr
arGEN-X Overweight
arGEN-X N.V.
701,40 EUR -47,20 EUR -6,31%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Argenx mit einem Kursziel von 950 Euro auf "Overweight" belassen. Einen Kursrückschlag infolge des Abbruchs der Phase-III-Studie von Vyvgart gegen Endokrine Orbitopathie (EO) sieht Analyst Richard Vosser als Kaufchance. Trotz der Ähnlichkeit der Erkrankungen wolle Argenx weiterhin mit Vyvgart Anfang nächsten Jahres in eine Phase-III-Studue gegen Morbus Basedow gehen, so der Experte am Montagmorgen. Der Misserfolg gegen EO sei enttäuschend, er habe allerdings in dieser Indikation lediglich einen Spitzenumsatz von 700 Millionen Dollar angesetzt. Bei Argenx sieht er weiterhin eines der stärksten Wachstumsprofile unter Europas Biotechs./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 07:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 07:35 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: sergign / Shutterstock.com

Analysen zu arGEN-X N.V.

10:46 arGEN-X Overweight JP Morgan Chase & Co.
Nachrichten zu arGEN-X N.V.

