ASML NV Aktie

ASML NV Aktien-Sparplan
1.293,20 EUR +11,80 EUR +0,92 %
STU
1.296,40 EUR +9,60 EUR +0,75 %
HAML
Marktkap. 485,55 Mrd. EUR

KGV 37,25 Div. Rendite 0,81%
WKN A1J4U4

ISIN NL0010273215

Symbol ASMLF

JP Morgan Chase & Co.

ASML NV Overweight

09:31 Uhr
ASML NV Overweight
ASML NV
1.293,20 EUR 11,80 EUR 0,92%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1515 Euro auf "Overweight" belassen. Entscheidend sei das Signal, dass die Kundennachfrage kurz- und mittelfristig anziehe, schrieb Sandeep Deshpande am Mittwoch nach Geschäftszahlen des Chipausrüsters. Durch die Erhöhung der Jahresziele sieht er allerdings keine Impulse, da der Konsens bereits ambitionierter gewesen sei. Die operativen Gewinnerwartungen an das zweite Quartal dürften sogar etwas sinken./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 07:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 07:08 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASML NV Overweight

Unternehmen:
ASML NV		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
1.515,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
1.275,00 €		 Abst. Kursziel*:
18,82%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
1.293,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,15%
Analyst Name:
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.490,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ASML NV

09:31 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.04.26 ASML NV Buy UBS AG
13.04.26 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.04.26 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
07.04.26 ASML NV Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu ASML NV

dpa-afx KI-Boom ASML-Aktie dennoch tiefer: Chipausrüster hebt Jahresausblick nach überraschend starkem Quartal an ASML-Aktie dennoch tiefer: Chipausrüster hebt Jahresausblick nach überraschend starkem Quartal an
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt ASML auf 'Overweight' - Ziel 1515 Euro
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Start leichter
finanzen.net Börse Europa in Rot: STOXX 50 beginnt die Mittwochssitzung mit Verlusten
finanzen.net Ausblick: ASML präsentiert Quartalsergebnisse
finanzen.net Optimismus in Europa: STOXX 50 schlussendlich im Plus
finanzen.net Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 klettert letztendlich
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 am Dienstagnachmittag in Grün
finanzen.net STOXX 50 aktuell: So entwickelt sich der STOXX 50 nachmittags
Benzinga Here&#39;s How Much You Would Have Made Owning ASML Holding Stock In The Last 10 Years
Zacks ASML Holding Before Q1 Earnings: How Should Investors Play the Stock?
Benzinga Netflix, ASML, CRH And A Financial Stock: CNBC&#39;s &#39;Final Trades&#39;
Zacks Why ASML (ASML) Outpaced the Stock Market Today
MotleyFool Why ASML Stock Popped Today
MotleyFool Best Semiconductor Stock to Buy: Micron Stock or ASML Stock?
Benzinga ASML Caught In Crossfire As US-China Chip War Escalates
Zacks ASML Holding Rises 23.1% YTD: Time to Buy, Sell or Hold the Stock?
RSS Feed
ASML NV zu myNews hinzufügen