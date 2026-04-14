ASML NV Aktie
Marktkap. 485,55 Mrd. EURKGV 37,25 Div. Rendite 0,81%
WKN A1J4U4
ISIN NL0010273215
Symbol ASMLF
ASML NV Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1515 Euro auf "Overweight" belassen. Entscheidend sei das Signal, dass die Kundennachfrage kurz- und mittelfristig anziehe, schrieb Sandeep Deshpande am Mittwoch nach Geschäftszahlen des Chipausrüsters. Durch die Erhöhung der Jahresziele sieht er allerdings keine Impulse, da der Konsens bereits ambitionierter gewesen sei. Die operativen Gewinnerwartungen an das zweite Quartal dürften sogar etwas sinken./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 07:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 07:08 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ASML
Zusammenfassung: ASML NV Overweight
|Unternehmen:
ASML NV
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
1.515,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
1.275,00 €
|Abst. Kursziel*:
18,82%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
1.293,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,15%
|
Analyst Name:
Sandeep Deshpande
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.490,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ASML NV
|09:31
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|13.04.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.04.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|07.04.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.20
|ASML NV Verkaufen
|DZ BANK
|22.06.18
|ASML NV Verkaufen
|DZ BANK
|22.07.16
|ASML NV Verkaufen
|Independent Research GmbH
|01.04.16
|ASML NV Underperform
|BNP PARIBAS
|21.01.16
|ASML NV Sell
|S&P Capital IQ
|08.04.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|ASML NV Halten
|DZ BANK
|28.01.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital