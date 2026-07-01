DAX 24.940 +0,4%ESt50 6.267 +0,6%MSCI World 4.806 +0,3%Top 10 Crypto 8,6590 +2,1%Nas 25.508 -0,1%Bitcoin 57.989 +1,5%Euro 1,1427 +0,1%Öl 89,66 +0,5%Gold 4.068 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 BYD A0M4W9 Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- NVIDIA legt Nebius-Beteiligung offen -- TSMC, BYD, Chip-Aktien, Lufthansa, Siemens Energy, Lumentum, Microsoft, AMD, Apple, Infineon, Novo Nordisk, SK hynix, Samsung, Micron im Fokus
Top News
Drei Szenarien für den Börsengang: Was passiert, wenn die OpenAI-Aktie erst nächstes Jahr kommt? Drei Szenarien für den Börsengang: Was passiert, wenn die OpenAI-Aktie erst nächstes Jahr kommt?
Mercedes-Benz-Aktie im Fokus: CLA-L-Stopp in China legt tieferes Absatzproblem offen Mercedes-Benz-Aktie im Fokus: CLA-L-Stopp in China legt tieferes Absatzproblem offen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AstraZeneca Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
146,05 EUR +2,15 EUR +1,49 %
STU
146,30 EUR -2,00 EUR -1,35 %
HAML
finanzen.net zero
AstraZeneca jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 229,97 Mrd. EUR

KGV 27,55 Div. Rendite 1,71%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 886455

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB0009895292

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AZN

JP Morgan Chase & Co.

AstraZeneca Overweight

10:26 Uhr
AstraZeneca Overweight
Aktie in diesem Artikel
AstraZeneca PLC
146,05 EUR 2,15 EUR 1,49%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 12380 Pence belassen. Seine Schätzung für den Produktumsatz des Pharmakonzerns liege um ein Prozent über der Konsensprognose, schrieb Richard Vosser in einem Ausblick am Dienstag. Das Gleiche gelte für den operativen Gewinn im Kerngeschäft. Die Jahresziele dürften die Briten bestätigen, ebenso wie die Aussagen zu den Wechselkurseffekten./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 07:16 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 07:16 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AstraZeneca Overweight

Unternehmen:
AstraZeneca PLC		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
123,80 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
147,15 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
157,94 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AstraZeneca PLC

10:26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.07.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
14.07.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.07.26 AstraZeneca Buy UBS AG
13.07.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu AstraZeneca PLC

finanzen.net Schwacher Handel: STOXX 50 letztendlich im Minus
finanzen.net AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca büßt am Nachmittag ein
finanzen.net AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca verzeichnet am Montagmittag Verluste
finanzen.net FTSE 100-Papier AstraZeneca-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AstraZeneca-Investment von vor 10 Jahren verdient
finanzen.net AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca gibt am Vormittag ab
finanzen.net Gewinne in Europa: STOXX 50 liegt schlussendlich im Plus
finanzen.net Börse Europa: STOXX 50-Börsianer greifen nachmittags zu
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: So performt der STOXX 50 aktuell
Zacks Astrazeneca (AZN) Falls More Steeply Than Broader Market: What Investors Need to Know
Financial Times AstraZeneca highlights rare diseases in $80bn revenue push
Financial Times AstraZeneca CEO: ‘Biology will catch up with me at some point’
Zacks Astrazeneca (AZN) Stock Dips While Market Gains: Key Facts
Benzinga Ionis, AstraZeneca Stumble in ATTR-CM Trial as Rivals Stand to Gain
Benzinga Ionis, AstraZeneca Pivotal Heart Disease Drug Flunks
Financial Times AstraZeneca shares slide after heart treatment disappoints in trial
Benzinga Sino Biopharma Accelerates Global Growth With GSK, AstraZeneca Partnerships
RSS Feed
AstraZeneca PLC zu myNews hinzufügen