ATOSS Software Aktie
Marktkap. 1,55 Mrd. EURKGV 37,96
WKN 510440
ISIN DE0005104400
ATOSS Software Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Atoss Software mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Buy" belassen. Beim Spezialisten für Workforce Management sei eine Umsatzbeschleunigung im Gange, schrieb Gustav Froberg am Freitagabend nach Eckdaten. Er hob insbesondere Kundengewinne außerhalb der DACH-Region positiv hervor./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 17:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: ATOSS Software Buy
|Unternehmen:
ATOSS Software AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
150,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
99,20 €
|Abst. Kursziel*:
51,21%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
99,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
51,21%
|
Analyst Name:
Gustav Froberg
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
145,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
