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Symbol AMVIF

JP Morgan Chase & Co.

AUMOVIO Overweight

17:36 Uhr
AUMOVIO Overweight
Aktie in diesem Artikel
AUMOVIO
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Aumovio vor den am 6. August erwarteten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Die Umsatz- und Ergebnisentwicklung hänge vor allem davon ab, ob es dem Autozulieferer gelungen sei, die Verluste im Geschäftsbereich Autonomous Mobility zu verringern und deutliche Ergebnisfortschritte im Bereich User Experience zu erzielen, schrieb Jose M Asumendi am Mittwoch. Letzteres wiederum hänge von einer Erholung der Preise sowie dem Hochlauf von Projekten ab. Insgesamt rechnet der Analyst mit einer Verbesserung der Marge im Vergleich zum ersten Jahresviertel./ck/rob/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 14:55 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 14:55 / BSTAutonomous Mobility (AM) and delivering manufacturing efficiencies and higher content per car in the User Experience (UX) business.

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AUMOVIO SE

Zusammenfassung: AUMOVIO Overweight

Unternehmen:
AUMOVIO		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
62,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
37,70 €		 Abst. Kursziel*:
64,46%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
38,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
62,73%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,53 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AUMOVIO

17:36 AUMOVIO Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.06.26 AUMOVIO Buy Deutsche Bank AG
02.06.26 AUMOVIO Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.05.26 AUMOVIO Market-Perform Bernstein Research
11.05.26 AUMOVIO Hold Jefferies & Company Inc.
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