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Jefferies & Company Inc.

BASF Hold

08:01 Uhr
BASF Hold
Aktie in diesem Artikel
BASF
46,99 EUR 0,07 EUR 0,14%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BASF von 49 auf 44 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Chemiekonzern habe wohl ein ordentliches zweites Quartal hinter sich, doch die Erwartungen an das zweite Halbjahr seien überzogen, schrieb Marcus Dunford-Castro am Montagabend. Er senkte seine operativen Ergebniserwartungen (Ebitda) ein wenig./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 13:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: BASF

Zusammenfassung: BASF Hold

Unternehmen:
BASF		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
44,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
46,92 €		 Abst. Kursziel*:
-6,21%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
46,99 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,35%
Analyst Name:
Marcus Dunford-Castro 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
53,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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