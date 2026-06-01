BAT Aktie
Marktkap. 115,17 Mrd. EURKGV 12,00 Div. Rendite 5,81%
WKN 916018
ISIN GB0002875804
Symbol BTAFF
BAT Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat British American Tobacco (BAT) nach Vorab-Aussagen zur Entwicklung im ersten Geschäftshalbjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 5200 Pence belassen. Während die Dynamik bei tabakfreien Nikotinbeuteln (Pouches) anhalte und das Geschäft in den USA mit E-Zigaretten und anstehenden neuen Produkten sich deutlich verbessere, gehe das US-Geschäft mit herkömmlichen Zigaretten zurück, schrieb Andrei Andon-Ionita am Dienstag. Er sieht die Briten in einem frühen Stadium eines erfolgreichen Transformationsprozesses und den Anlagehintergrund intakt./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 03:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 03:06 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com
Zusammenfassung: BAT Buy
|Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
52,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
44,05 £
|Abst. Kursziel*:
18,05%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Andrei Andon-Ionita
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
47,75 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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