Jefferies & Company Inc.

BAT Buy

10:36 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat British American Tobacco (BAT) nach Vorab-Aussagen zur Entwicklung im ersten Geschäftshalbjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 5200 Pence belassen. Während die Dynamik bei tabakfreien Nikotinbeuteln (Pouches) anhalte und das Geschäft in den USA mit E-Zigaretten und anstehenden neuen Produkten sich deutlich verbessere, gehe das US-Geschäft mit herkömmlichen Zigaretten zurück, schrieb Andrei Andon-Ionita am Dienstag. Er sieht die Briten in einem frühen Stadium eines erfolgreichen Transformationsprozesses und den Anlagehintergrund intakt./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 03:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 03:06 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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