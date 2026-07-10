BNP Paribas Aktie
Marktkap. 110,78 Mrd. EURKGV 7,85 Div. Rendite 6,39%
WKN 887771
ISIN FR0000131104
Symbol BNPQF
BNP Paribas Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BNP Paribas von 106 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Dies schrieb Delphine Lee am Freitag nach jüngsten Treffen mit den Finanzchefs von BNP und Societe Generale in Paris. Der Tenor sei insgesamt zuversichtlich gewesen. Beide setzten auf steigende Erträge und seien optimistisch hinsichtlich der Zinseinkünfte./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 18:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 00:01 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BNP Paribas Overweight
|Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
110,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
99,94 €
|Abst. Kursziel*:
10,07%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
101,02 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,89%
|
Analyst Name:
Delphine Lee
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
109,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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