JP Morgan Chase & Co.

BNP Paribas Overweight

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BNP Paribas von 106 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Dies schrieb Delphine Lee am Freitag nach jüngsten Treffen mit den Finanzchefs von BNP und Societe Generale in Paris. Der Tenor sei insgesamt zuversichtlich gewesen. Beide setzten auf steigende Erträge und seien optimistisch hinsichtlich der Zinseinkünfte./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 18:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 00:01 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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