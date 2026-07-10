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ISIN FR0000131104

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Symbol BNPQF

JP Morgan Chase & Co.

BNP Paribas Overweight

08:01 Uhr
BNP Paribas Overweight
Aktie in diesem Artikel
BNP Paribas S.A.
101,02 EUR 0,30 EUR 0,30%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BNP Paribas von 106 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Dies schrieb Delphine Lee am Freitag nach jüngsten Treffen mit den Finanzchefs von BNP und Societe Generale in Paris. Der Tenor sei insgesamt zuversichtlich gewesen. Beide setzten auf steigende Erträge und seien optimistisch hinsichtlich der Zinseinkünfte./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 18:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 00:01 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BNP Paribas Overweight

Unternehmen:
BNP Paribas S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
99,94 €		 Abst. Kursziel*:
10,07%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
101,02 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,89%
Analyst Name:
Delphine Lee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
109,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BNP Paribas S.A.

08:01 BNP Paribas Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.07.26 BNP Paribas Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.06.26 BNP Paribas Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.05.26 BNP Paribas Hold Deutsche Bank AG
19.05.26 BNP Paribas Equal Weight Barclays Capital
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