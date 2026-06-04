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Symbol BPAQF

JP Morgan Chase & Co.

BP Neutral

08:01 Uhr
BP Neutral
Aktie in diesem Artikel
BP plc (British Petrol)
6,28 EUR 0,00 EUR 0,00%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat BP nach Gesprächen mit Unternehmenschefin Meg O'Neill mit einem Kursziel von 600 Pence auf "Neutral" belassen. Seit dem Abschied von Verwaltungsratschef Albert Manifold habe sich die Aktie des Ölkonzerns schlechter als die des Konkurrenten Shell sowie mehr im Rahmen des Branchenindex entwickelt, schrieb Matthew Lofting am Donnerstagabend. Die Botschaft von BP seitdem sei gewesen, dass Manifolds Abschied nötig gewesen sei, bei der Neubesetzung aber die Identifizierung des richtigen Kandidaten wichtiger sei als die Schnelligkeit der Neubesetzung des Postens, und dass sich an der Unternehmensstrategie nichts geändert habe. O'Neill habe sich derweil überrascht vom Optimismus der Märkte hinsichtlich des Iran-Kriegs und einer möglichen Wiederöffnung der Straße von Hormus gezeigt./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2026 / 17:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BP Neutral

Unternehmen:
BP plc (British Petrol)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
6,00 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
5,45 £		 Abst. Kursziel*:
10,15%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Matthew Lofting 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,69 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:01 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
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