BP Aktie
Marktkap. 97,44 Mrd. EURKGV 1.664,62 Div. Rendite 5,67%
WKN 850517
ISIN GB0007980591
Symbol BPAQF
BP Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat BP nach Gesprächen mit Unternehmenschefin Meg O'Neill mit einem Kursziel von 600 Pence auf "Neutral" belassen. Seit dem Abschied von Verwaltungsratschef Albert Manifold habe sich die Aktie des Ölkonzerns schlechter als die des Konkurrenten Shell sowie mehr im Rahmen des Branchenindex entwickelt, schrieb Matthew Lofting am Donnerstagabend. Die Botschaft von BP seitdem sei gewesen, dass Manifolds Abschied nötig gewesen sei, bei der Neubesetzung aber die Identifizierung des richtigen Kandidaten wichtiger sei als die Schnelligkeit der Neubesetzung des Postens, und dass sich an der Unternehmensstrategie nichts geändert habe. O'Neill habe sich derweil überrascht vom Optimismus der Märkte hinsichtlich des Iran-Kriegs und einer möglichen Wiederöffnung der Straße von Hormus gezeigt./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2026 / 17:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BP Neutral
|Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
6,00 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
5,45 £
|Abst. Kursziel*:
10,15%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Matthew Lofting
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,69 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|08:01
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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