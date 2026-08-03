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WKN 850517

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ISIN GB0007980591

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Symbol BPAQF

JP Morgan Chase & Co.

BP Neutral

11:21 Uhr
BP Neutral
Aktie in diesem Artikel
BP plc (British Petrol)
6,54 EUR 0,12 EUR 1,87%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BP nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 550 Pence belassen. Ähnlich wie beim Kontrahenten Shell liege das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) um rund zehn Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Matthew Lofting in einer ersten Reaktion am Dienstag. Die Finanzzahlen des Öl- und Gasproduzenten seien alles in allem solide./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 08:26 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 08:26 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SeanPavonePhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BP Neutral

Unternehmen:
BP plc (British Petrol)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
5,50 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
5,60 £		 Abst. Kursziel*:
-1,80%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
5,60 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,72%
Analyst Name:
Matthew Lofting 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,21 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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11:21 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
11:21 BP Outperform RBC Capital Markets
03.08.26 BP Hold Jefferies & Company Inc.
31.07.26 BP Outperform RBC Capital Markets
22.07.26 BP Buy UBS AG
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