Carl Zeiss Meditec Aktie
28,96 EUR +0,26 EUR +0,91 %
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Marktkap. 2,52 Mrd. EURKGV 26,13 Div. Rendite 1,30%
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Carl Zeiss Meditec Market-Perform
08:31 Uhr
Aktie in diesem Artikel
28,96 EUR 0,26 EUR 0,91%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 26,10 Euro auf "Market-Perform" belassen. Dies schrieb Analystin Susannah Ludwig am Montag nach einem Gespräch mit dem Medizintechnikkonzern im Vorfeld der Quartalszahlen am 3. August./rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 13:25 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 13:25 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Carl Zeiss Meditec
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Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec Market-Perform
|Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
26,10 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
28,70 €
|Abst. Kursziel*:
-9,06%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
28,96 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-9,88%
|
Analyst Name:
Susannah Ludwig
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
27,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG
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|Bernstein Research
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