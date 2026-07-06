DAX 25.779 -0,2%ESt50 6.389 -0,1%MSCI World 4.864 +0,0%Top 10 Crypto 8,2830 -0,2%Nas 26.121 +1,1%Bitcoin 55.214 -1,3%Euro 1,1429 -0,1%Öl 72,98 +1,4%Gold 4.127 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Infineon 623100 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 SAP 716460 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen im Minus -- TKMS erhält größten Auftrag der Unternehmensgeschichte -- Samsung vermeldet Rekordgewinn -- Vertex, Rivian, LG Energy, AMD, Infineon, SpaceX im Fokus
Top News
EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BBVA-Investment von vor einem Jahr eingefahren EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BBVA-Investment von vor einem Jahr eingefahren
DAX 40-Papier HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HOCHTIEF-Investment von vor einem Jahr eingefahren DAX 40-Papier HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HOCHTIEF-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Carl Zeiss Meditec Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
28,96 EUR +0,26 EUR +0,91 %
STU
finanzen.net zero
Carl Zeiss Meditec jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 2,52 Mrd. EUR

KGV 26,13 Div. Rendite 1,30%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 531370

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005313704

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol CZMWF

Bernstein Research

Carl Zeiss Meditec Market-Perform

08:31 Uhr
Carl Zeiss Meditec Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Carl Zeiss Meditec AG
28,96 EUR 0,26 EUR 0,91%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 26,10 Euro auf "Market-Perform" belassen. Dies schrieb Analystin Susannah Ludwig am Montag nach einem Gespräch mit dem Medizintechnikkonzern im Vorfeld der Quartalszahlen am 3. August./rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 13:25 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 13:25 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec

Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec Market-Perform

Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
26,10 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
28,70 €		 Abst. Kursziel*:
-9,06%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
28,96 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-9,88%
Analyst Name:
Susannah Ludwig 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

08:31 Carl Zeiss Meditec Market-Perform Bernstein Research
14.05.26 Carl Zeiss Meditec Market-Perform Bernstein Research
14.05.26 Carl Zeiss Meditec Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13.05.26 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
13.05.26 Carl Zeiss Meditec Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG

BNP Paribas RWE, E.ON, Adidas, Visa, Linde, Carl Zeiss, MDAX, Siltronic - Charttechnik mit Harald Weygand
finanzen.net Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Montagnachmittag nahezu unbewegt
finanzen.net Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Montagmittag höher
finanzen.net Handel in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Start des Montagshandels fester
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX zum Start des Montagshandels in der Gewinnzone
finanzen.net Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Vormittag mit Aufschlag
finanzen.net Börse Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Nachmittag fester
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich schwächer
EQS Group EQS-DD: Carl Zeiss Meditec AG: Peter Kameritsch, buy
EQS Group EQS-Adhoc: Appointment of new Chief Executive Officer of Carl Zeiss Meditec AG
EQS Group EQS-News: Carl Zeiss Meditec reports lower earnings in the first half of 2025/26 – Comprehensive package of measures planned
EQS Group EQS-AFR: Carl Zeiss Meditec AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: Carl Zeiss Meditec with Weak Start to FY 2025/26
EQS Group EQS-AFR: Carl Zeiss Meditec AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Carl Zeiss Meditec AG zu myNews hinzufügen