Coca-Cola Aktie

66,73 EUR +2,32 EUR +3,60 %
78,33 USD +1,70 USD +2,22 %
Marktkap. 282 Mrd. EUR

KGV 23,00 Div. Rendite 2,92%
WKN 850663

ISIN US1912161007

Symbol KO

RBC Capital Markets

Coca-Cola Outperform

14:56 Uhr
Coca-Cola Co.
66,73 EUR 2,32 EUR 3,60%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Coca-Cola mit einem Kursziel von 87 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Das starke Quartal untermauere seine Einschätzung, dass Coca-Cola besser mit dem schwierigen Umfeld zurechtkomme als die meisten anderen, schrieb Nik Modi am Dienstag nach Zahlen./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 07:39 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 07:39 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Coca-Cola Co.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 87,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 75,44		 Abst. Kursziel*:
15,32%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 78,33		 Abst. Kursziel aktuell:
11,07%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 86,60

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Coca-Cola Co.

14:56 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
14:51 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:16 Coca-Cola Overweight Barclays Capital
24.04.26 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
22.04.26 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
