FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Commerzbank vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Die Bank dürfte die mehr als 800 Millionen Euro an Abschreibungen auf das polnische Geschäft verkraftet haben und dennoch profitabel geblieben sein, schrieb Analyst Benjamin Goy in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Er schraubte seine Schätzungen für die Jahre 2023 und 2024 leicht nach oben./edh/ag