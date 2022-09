Aktie in diesem Artikel Commerzbank 7,18 EUR

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Commerzbank auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,20 Euro belassen. Für ihre polnische Tochter m-Bank würden im dritten Quartal weitere 490 Millionen Euro an Rückstellungen nötig, schrieb Analyst Andreas Pläsier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit einer derartigen Rückstellung habe er allerdings bereits gerechnet. Die Commerzbank sehe sich zudem weiter auf Kurs zu ihren Jahreszielen./jcf/gl