FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Commerzbank-Aktie nach Zahlen von 8,90 auf 9,70 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Das Finanzinstitut habe mit seinem starken Abschlussquartal Akzente gesetzt, schrieb Analyst Timo Dums in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Ankündigung von Ausschüttungen untermauerten die Zuversicht des Managementteams in ihre Strategiepläne. Den Ausblick sieht Dums als konservativ an. Er bleibe aber, was die Kostenentwicklung betreffe, weiterhin vorsichtig./ck