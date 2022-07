Aktie in diesem Artikel Commerzbank 6,47 EUR

3,85% Charts

News

Analysen

Commerzbank 6,47 EUR 3,85% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Papiere der Commerzbank von 8,70 auf 6,90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Bank werde solide Quartalsergebnisse vorlegen, schrieb Analyst Timo Dums in einem am Montag vorliegenden Ausblick. "Die Folgen der gestiegenen Zinsen auf die Kreditnachfrage, besonders bei der Baufinanzierung, die Kalamitäten im Polen-Geschäft sowie mögliche Kundenabwanderungen aufgrund der Filialschließungen bleiben indes unklar", so der Experte. Er passte eine Schätzungen entsprechend an./ag/gl