NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Commerzbank auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 8,30 Euro belassen. Die Ergebnisse des vierten Quartals hätten die Markterwartungen klar geschlagen, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Ertragssignale seien optimistischer als gedacht. Die Dividendenpläne seien positiv./ag/mis