NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Commerzbank nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 8,20 Euro belassen. Die unerwartet starken Eckdaten der Bank und der bestätigte Jahresausblick sollten sich positiv auf die Aktie auswirken, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Dienstag vorliegenden Ersteinschätzung./edh/he