NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Commerzbank nach Quartalszahlen von 8,20 auf 8,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Inmitten eines unsicheren Umfelds habe das Geldhaus von steigenden Marktzinsen profitiert, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Fokus stehe nach wie vor die Kostenkontrolle./bek/he