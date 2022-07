Aktie in diesem Artikel Commerzbank 6,42 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Commerzbank auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Ein trüber Konjunkturausblick triumphiere zurzeit über steigende Zinsen, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Banken, für deren Aktienkurse sie kurzfristig eher Abwärtsrisiken sieht. Schon bald dürfte sich aber der Fokus auf die Fähigkeit einzelner Institute richten, die Erträge aufrechtzuerhalten. Vor diesem Hintergrund bekräftigte sie ihre Präferenz für BNP Paribas, UBS, HSBC, OneSavings Bank und Close Brothers./ajx/tih