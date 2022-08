Aktie in diesem Artikel Commerzbank 7,22 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Commerzbank auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 6 Euro belassen. Einerseits dürften steigende Zinsen ergebnisseitig zu höheren Konsensschätzungen führen, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Andererseits dürfte eine weitere Verringerung des Gasangebots belastend wirken./ck/he