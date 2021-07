Aktie in diesem Artikel Commerzbank 5,96 EUR

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Commerzbank auf "Underweight" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Nach der zuletzt guten Kursentwicklung des europäischen Bankensektors müssten Anleger nun selektiver vorgehen, schrieb Analystin Jun Yang in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Commerzbank zähle zu den am wenigsten präferierten Titeln, was auf der Erwartung höheren Kosten und niedrigerer Erträge basiere./bek/mis