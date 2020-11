Aktie in diesem Artikel Commerzbank 4,87 EUR

4,69% Charts

News

Analysen

Commerzbank 4,87 EUR 4,69% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Commerzbank nach Zahlen von 2,70 auf 3,70 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Verkaufen" belassen. "Ein solides Quartal macht noch keinen Sommer", schrieb Analyst Markus Mischker in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mischker blieb skeptisch, ob eine nachhaltige Umstrukturierung in diesen wirtschaftlich volatilen Zeiten gelingen kann./la/edh