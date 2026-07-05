DAX 25.830 +0,2%ESt50 6.404 -0,1%MSCI World 4.840 -0,1%Top 10 Crypto 8,2550 +3,1%Nas 25.833 -0,8%Bitcoin 55.003 -1,0%Euro 1,1418 -0,2%Öl 71,60 -0,5%Gold 4.149 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Infineon 623100 Bayer BAY001 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Micron Technology 869020 BYD A0M4W9 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX setzt Rekordjagd fort -- Asiens Börsen letztlich uneins -- Mega-Deal perfekt: Continental verkauft ContiTech -- SK hynix, Infineon, Rheinmetall, NVIDIA, Novo Nordisk, DroneShield, BASF im Fokus
Top News
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
BMW-Aktie: Experten empfehlen BMW im Juni mehrheitlich zum Kauf BMW-Aktie: Experten empfehlen BMW im Juni mehrheitlich zum Kauf
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Continental Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
74,52 EUR -1,24 EUR -1,64 %
STU
finanzen.net zero
Continental jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 15,2 Mrd. EUR

Div. Rendite 3,97%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 543900

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005439004

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol CTTAF

Bernstein Research

Continental Market-Perform

10:51 Uhr
Continental Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Continental AG
74,52 EUR -1,24 EUR -1,64%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Continental von 66 auf 73 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Das Unternehmen sei auf seinem Weg zu einem reinen Reifenhersteller fast am Ziel, kommentierte Harry Martin am Sonntag die vereinbarte Unterzeichnung des Verkaufs von Contitech an Lone Star Funds. Dessen Bewertung liege zwar unter den anfänglichen Investorenerwartungen, aber klar über dem Wert, den er Contitech im Rahmen einer Bewertung der Summe aller Konzernteile zugeschrieben habe. Das weitere Kurspotenzial sei aber begrenzt, da Continental schon mit einem Aufschlag zu anderen Reifenhestellern gehandelt werde./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2026 / 22:16 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Continental Market-Perform

Unternehmen:
Continental AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
73,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
75,10 €		 Abst. Kursziel*:
-2,80%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
74,52 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,04%
Analyst Name:
Harry Martin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
76,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Continental AG

10:51 Continental Market-Perform Bernstein Research
08:01 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.07.26 Continental Buy UBS AG
02.07.26 Continental Buy Deutsche Bank AG
01.07.26 Continental Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Continental AG

finanzen.net Verkauf bestätigt Milliarden-Deal perfekt: Continental verkauft ContiTech - Conti-Aktie gibt nach Milliarden-Deal perfekt: Continental verkauft ContiTech - Conti-Aktie gibt nach
finanzen.net Continental-Analyse: Market-Perform-Bewertung von Bernstein Research für Aktie
dpa-afx ROUNDUP: Conti-Aktionäre erhalten Großteil der Einnahmen aus Contitech-Verkauf
finanzen.net Freundlicher Handel: DAX startet im Plus
finanzen.net Börsianer in Habachtstellung: LUS-DAX zum Start des Montagshandels wenig bewegt
finanzen.net Continental Aktie News: Continental am Vormittag in Rot
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Continental verharren am Jahreshoch - Ausschüttungspläne
dpa-afx ROUNDUP 2: Conti-Aktionäre erhalten Großteil der Einnahmen aus Contitech-Verkauf
dpa-afx Continental verkauft Kunststofftechnik - Gewerkschaft warnt
EQS Group EQS-Adhoc: Continental AG: Continental AG Sells ContiTech Group Sector
EQS Group EQS-Adhoc: Continental AG: Continental AG Set to Finalize Agreement to Sell ContiTech Group Sector
reNEWS Rubber hits the road for Nordex on Continental order
Zacks Is DFA Continental Small Company I (DFCSX) a Strong Mutual Fund Pick Right Now?
Zacks Noble Secures New Drilling Contract on the UK Continental Shelf
EQS Group EQS-DD: Continental AG: Philip Nelles, buy
EQS Group EQS-DD: Continental AG: Roland Welzbacher, buy
EQS Group EQS-DD: Continental AG: Christian Koetz, buy
RSS Feed
Continental AG zu myNews hinzufügen