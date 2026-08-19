Continental Aktie
Marktkap. 13,58 Mrd. EURDiv. Rendite 3,97%
WKN 543900
ISIN DE0005439004
Symbol CTTAF
AI Analyse
Continental Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi passte seine Schätzungen für Europas Reifenbranche am Mittwoch vor allem an die jüngsten monatlichen Absatzzahlen an. Bei Michelin votiert er nun ebenfalls mit "Overweight". Von Conti bleibt Asumendi weiter überzeugt angesichts einer robusten Profitabilität im Reifengeschäft. Eine gute Preis- und Produktmischung und eine günstigere Währungsentwicklung hälfen dem Konzern gegen den anhaltenden Rohstoffpreis-Gegenwind, so Asumendi./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 21:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Continental Overweight
|Unternehmen:
Continental AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
78,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
67,26 €
|Abst. Kursziel*:
15,97%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
67,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,24%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
77,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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