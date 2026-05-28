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Marktkap. 5,51 Mrd. EUR

KGV 27,18 Div. Rendite 1,83%
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WKN 547030

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ISIN DE0005470306

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Symbol CEVMF

JP Morgan Chase & Co.

CTS Eventim Overweight

08:01 Uhr
CTS Eventim Overweight
Aktie in diesem Artikel
CTS Eventim
60,40 EUR 1,40 EUR 2,37%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Overweight" belassen. Der Tickethändler und Eventveranstalter sei gut ins Jahr gekommen, schrieb Lara Simpson am Donnerstag in ihrer Rückschau auf die Ergebnisse des ersten Quartals. Das Vertrauen in die Dynamik steige wieder bei immer stärkeren Geschäften mit Live-Events./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 22:07 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com

Zusammenfassung: CTS Eventim Overweight

Unternehmen:
CTS Eventim		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
56,25 €		 Abst. Kursziel*:
68,89%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
60,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
57,28%
Analyst Name:
Lara Simpson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
95,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu CTS Eventim

08:01 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.05.26 CTS Eventim Buy Jefferies & Company Inc.
21.05.26 CTS Eventim Buy Jefferies & Company Inc.
20.05.26 CTS Eventim Buy UBS AG
13.05.26 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
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